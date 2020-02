Veronica Felici (FdI): “Il centrodestra è unito. Le beghe personali non fanno parte della strada che stiamo costruendo”.

Fiumicino – “Un senatore, che dovrebbe essere impegnato in importanti questioni nazionali e internazionali, trova il tempo per immergersi dentro Facebook e montare una inutile e personale polemica (leggi qui) su una ‘faccina’ sotto ad un post ironico e senza alcuna offesa a chicchessia. Non è questo il modo di fare politica, perché destabilizza non tanto i partiti, che invece proseguono la propria opera di dialogo in vista della costruzione di un centrodestra unito per le prossime elezioni,ma soprattutto l’elettorato, e questo è un danno davvero grave”.

A parlare è Veronica Felici, Coordinatore di Fratelli d’Italia a Fiumicino e membro del coordinamento provinciale del partito. “Da una parte – prosegue – non capisco l’atteggiamento del senatore, che cerca lo scontro ogni volta che può; se ha delle questioni personali le risolvesse la di fuori dei partiti, se invece ha ‘mandato’ per parlare, si sedesse al tavolo e lo facesse saltare.

Dall’altra mi corre l’obbligo di difendere i dirigenti di partito di Fratelli d’Italia, il capogruppo consiliare Stefano Costa e il dirigente di partito Valerio Fratoni, chiamati in causa come presunti rei di lesa maestà quando, al contrario, è del tutto evidente che si tratta di reazioni ironiche – peraltro una datata mesi or sono – a tutto ciò che la rete propone. Nessun dirigente di Fratelli d’Italia ha mai messo in discussione il percorso per la riunificazione del centrodestra, che anzi è più vivo che mai, né ha mai parlato male di esponenti del centrodestra, tanto meno dei leader.

Queste accelerazioni personali del senatore De Vecchis – sottolinea Veronica Felici -, non fanno il bene del centrodestra, né aiutano far emergere l’impegno che lo stesso centrodestra sta mettendo a livello nazionale. Le beghe di cortile sollevate da una singola persona non ci appartengono, come non appartengono al resto della coalizione, e sono quanto di più lontano da ciò che stiamo costruendo. Il centrodestra è unito e prosegue la sua strada per la costruzione di una casa comune in vista delle prossime tornare elettorali”.