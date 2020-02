Circuito Europeo under23, al Bocciodromo di Roma Olga Calissi si prende l’oro

Roma – Sono Olga Calissi e Leonardo Dreossi i vincitori delle gare di fioretto femminile e di sciabola maschile che hanno concluso la due giorni di Roma dedicate al Circuito Europeo under23.

Nel fioretto femminile, è Olga Rachele Calissi a salire sul gradino più alto del podio. La fiorettista livornese delle Fiamme Gialle supera in finale Claudia Borella col punteggio di 15-10, concludendo cosi il suo percorso di gara che l’aveva vista avere la meglio ai quarti sulla sorella della sfidante in finale, Laura Borella per 15-6, e poi in semifinale vincere il derby toscano contro Beatrice Monaco col punteggio di 15-4.

Claudia Borella, dal canto suo, era giunta in finale grazie al successo ai quarti contro Maria Teresa Pacelli per 15-10 e poi la vittoria in semifinale su Elena Tangherlini col punteggio di 15-13.

Leonardo Dreossi si impone invece nella sciabola maschile. L’ultimo match sulle pedane del Bocciodromo di Roma ha visto lo sciabolatore friulano dell’Aeronautica Militare imporsi per 15-13 su Stefano Scepi. Leonardo Dreossi era giunto in finale grazie al successo ai quarti per 15-8 su Mario Coltorti e poi con la vittoria in semifinale sul russo Oleg Petrovsky col punteggio di 15-13.

Stefano Scepi, invece, in semifinale, aveva piazzato il 15-13 ai danni di Leonardo Affede.

(Il Faro on line)(foto@Bizzi)