Fiumicino – Dopo Ermesinde (Portogallo) e Zaragoza (Spagna) il progetto europeo ICTeen per l’inclusione delle adolescenti migranti attraverso l’uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) sbarca a Fiumicino grazie all’associazione “Io,Noi” che ne è il partner italiano.

Rappresentanti e volontari delle altre organizzazioni si sono date appuntamento 18 e 19 febbraio all’Hotel Tiber, in via della Torre Clementina 276 per l’incontro di metà progetto.

La partnership è formata da cinque organizzazioni di diversi paesi: Innetica (capofila, Spagna), Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenia), Terram Pacis (Norvegia), Associação Sójovem Das Saibreiras (Portogallo) e Io, Noi (Italia).

“Siamo davvero orgogliosi – dichiara Vincenzo Taurino presidente di Io, Noi – che il nostro impegno decennale per le comunità migranti del territorio abbia finalmente un respiro europeo. Con tutte le associazioni del progetto condividiamo gli stessi valori e insieme riusciremo a rafforzare il nostro impegno comune per le fasce più svantaggiate della popolazione”.

E continua: “In particolare vorrei ringraziare i giovani di Io, Noi che hanno reso possibile con la loro dedizione, competenza e professionalità questa opportunità: la prima di molte altre che apriremo per la nostra comunità”.

L’incontro pubblico aperto alla comunità si terrà il giorno 19 febbraio 2020 dalle ore 9:30 presso le sale del Tiber Hotel: è rivolto in particolare a ricercatori, lavoratori nel campo della gioventù, progettatori e enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore nonché studenti e docenti delle scuole del territorio.

L’evento offrirà un’opportunità unica per presentare e discutere i nuovi risultati e quelli in corso, nonché esperienze e visioni da condividere per la costituzione di una rete di partenariato che consentirà alle donne adolescenti migranti del territorio di rivendicare i propri diritti, migliorare la propria istruzione e liberare il loro potenziale illimitato.

Internet e le nuove tecnologie hanno ormai da tempo un posto centrale nella nostra vita quotidiana, quindi è necessario promuoverne l’uso e l’accesso a questo ambiente digitale per tutti i cittadini. L’Unione Europea e le diverse amministrazioni dei paesi che la compongono promuovono l’uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) da parte dei giovani come mezzo per facilitare la loro inclusione lavorativa e partecipazione alla vita civile e politica.

L’obiettivo principale del progetto europeo ICTeen, nell’ambito del programma Erasmus+ KA2, è sostenere e incoraggiare l’uso delle TIC da una prospettiva di genere. Il gruppo a cui ci si rivolge è il gruppo di donne adolescenti migranti provenienti da paesi extraeuropei, paesi in cui le difficoltà in termini di accesso a queste tecnologie sono aggravate dalla discriminazione di genere e dai diversi background culturali.

Per raggiungere gli obiettivi di ICTeen, enti pubblici, istituzioni educative, professionisti e tutte le organizzazioni impegnate nel settore sono invitate a collaborare al programma di diffusione e disseminazione dei risultati per un migliore approccio al gruppo di donne adolescenti migranti.

(Il Faro online)