Fiumicino, Baccini: “Comune off limits per i giornalisti, Montino chiarisca”

Fiumicino – Il consigliere Comunale Mario Baccini ha depositato una interrogazione urgente rivolta al Sindaco Montino per chiedere “se risponde al vero che è stato interdetto al giornalista de Il Messaggero, Umberto Serenelli, l’accesso agli uffici del Comune nell’area pubblica; se il Sindaco e il Vice Sindaco abbiano dato indicazioni al personale di non consentire l’accesso al giornalista; se il Sindaco non ritiene doveroso difendere la libertà di stampa e il diritto dei cittadini in ogni occasione”.

“Se questa misura – spiega Baccini – rispondesse ad una precisa indicazione sarebbe indegna della Amministrazione, un affronto alla libertà personale e alla libertà di informazione, degna solo di un regime. Spero che il sindaco chiarisca al più presto la situazione. Dobbiamo alla stampa, e ai giornalisti del territorio rispetto per quanto difendono ogni giorno con la loro professionalità”.

(Il Faro online)