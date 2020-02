Frana a Cala Nave: a Ventotene chiuso un tratto di spiaggia

Ventotene – La Regione Lazio dovrà interdire un tratto di spiaggia a Cala Nave, segnalando la zona con apposita cartellonistica. A deciderlo il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro con un’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi.

Perché la spiaggia dovrà rimanere chiusa? Per via della frana che ha interessato la falesia il 25 gennaio scorso, vicino alla spiaggia interessata dai lavori di consolidamento della parete rocciosa (per di scongiurare ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico).

Lo stesso sindaco avrebbe chiesto anche ai proprietari del fabbricato “zia Bettina” (situato nella zona dove è avvenuta la frana) di effettuare una verifica statica sull’immobile per poi consegnare la perizia in Comune.

(Il Faro on line)