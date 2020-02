Sabaudia – Ieri mattina il sindaco Giada Gervasi ha visitato, con docenti e genitori, le scuole dell’Infanzia dell’I.C “Cencelli” di Sabaudia centro e Mezzomonte e quella dell’I.O “Giulio Cesare” di Borgo Vodice interessate dall’ultima ordinanza di revoca di chiusura.

Da oggi, lunedì 17 febbraio, i plessi torneranno ad ospitare i piccoli alunni, ad eccezione di quello di Borgo Vodice che, sebbene pronto come gli altri, per scelta della scuola, riaprirà nella giornata di martedì. Oggi, quindi, le lezioni si terranno ancora nella sede provvisoria.

“Ho ritenuto opportuno – dichiara il sindaco Giada Gervasi – incontrare i genitori degli alunni della scuola materna, molti dei quali (considerata la fascia d’età) domani entreranno per la prima volta in questi spazi, per condividere con loro gli interventi effettuati negli edifici seguendo le direttive indicate dall’Istituto Superiore di Sanità. Rivolgo un sentito ringraziamento alle famiglie, al corpo docente e agli operatori scolastici per la collaborazione che ha reso possibile superare con piena condivisione di intenti le fasi delicate del percorso che ha portato alla riapertura dei plessi”.

Ad accompagnare il primo cittadino nella visita alle strutture scolastiche anche i consiglieri Gennaro Riccardi, Francesca Marino, Immacolata Iorio, Luca Danesin e Sandro Dapit.

(Il Faro online)