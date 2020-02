Il Sindaco di Latina: “L’ennesima sentenza positiva su Abc testimonia il buon lavoro svolto dell’Amministrazione”

Latina – Il Tar di Latina ha rigettato il ricorso presentato dalla De Vizia Transfer spa che chiedeva l’annullamento della determina dirigenziale n. 904 del 20 maggio 2019, con la quale il Comune di Latina, ripronunciandosi in sede di autotutela, confermava l’annullamento d’ufficio della gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana.

Dichiara il Sindaco Damiano Coletta: “Sono molto soddisfatto per l’esito favorevole, l’ennesimo, di quest’ultima sentenza su Abc che ancora una volta testimonia il buon operato dell’Amministrazione in funzione degli interessi della collettività.

Una scelta, quella dell’azienda speciale, che, pur nella consapevolezza di un rallentamento del cronoprogramma previsto, rappresenta un’occasione per la nostra città, in particolare per le future generazioni che potranno beneficiare di uno strumento che apre prospettive in funzione del bene comune. Con l’occasione voglio complimentarmi con i legali dell’Ente e con tutti i nostri uffici che hanno seguito la complessa istruttoria della vicenda”.