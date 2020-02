Progetto Incoming: il vino di Cerveteri sempre più apprezzato oltre i confini nazionali

Cerveteri – Sinergie con buyer nazionali ed internazionali l’incontro con gli esportatori è avvenuto a Roma e ha visto un’azienda del comprensorio, Valle del Canneto, prenderne parte. Il progetto Incoming è finalizzato ad incentivare le domande di offerte soprattuto del mondo enologico, mirato a far conoscere il vino di Cerveteri oltre i confini.

Già molto apprezzato in terre straniere, il vino locale grazie alla vivacità delle cantine si sta ritagliando uno spazio interessante. ” E’ stata una giornata significativa e molto produttiva – spiegano i titolari – abbiamo presentato le linee dei nostri vini a buyer con i quali abbiamo stretto dei buoni rapporti in attesa di avere risposte più concrete.

Abbiamo avuto delle buone impressioni, riponiamo molta fiducia in mercati diversi da quelli in cui siamo tutti i giorni”. Dunque, ci sono imporanti occasioni ravvicinate per i vini di Cerveteri, come il Vinitaly a metà di Aprile .