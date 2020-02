Testa di Lepre, parte lo sportello di ascolto dell’associazione “I Due Liocorni”

Fiumicino – Una nuova iniziativa dell’ Associazione “I Due Liocorni” al servizio dei cittadini: con il patrocinio gratuito del Comune di Fiumicino, si avvia da oggi una utilissima offerta per chiunque, dai bambini agli anziani.

Una serie di professionisti, e cioè una psicologa dell’età evolutiva e una psicoterapeuta di coppia, offriranno un supporto e un sostegno psicologico e psicoemotivo per famiglie, adolescenti, genitori. Un pool di avvocati, ovvero un civilista, un penalista ed un matrimonialista ascolteranno i problemi legali di chi vuole avere un consiglio prima di avviare un qualsiasi percorso giudiziario.

Ed ancora: un geometra sarà a disposizione per ogni quesito inerente al Catasto, Registro, confini, progetti, autorizzazioni edilizie. Infine un Commercialista fornirà una serie di pareri tributari a chi volesse rivolgersi allo sportello per avere gratuitamente una serie di pareri qualificati negli ambiti appena descritti, presso la sede operativa sita in Testa di Lepre via Carlo Formichi 42.

Parallelamente a questo Sportello Ascolto si darà avvio ad un corso di inglese che permetterà poi di avere un attestato di frequenza utile per qualsivoglia curriculum vitae.

Questi due nuovi servizi, offerti alla cittadinanza si affiancano a quelli già in atto da anni: tre laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti; un corso di ginnastica dolce; lo studio assistito; la preparazione agli esami di maturità; la raccolta di sangue.

Insomma la periferia sempre più al centro degli interessi dei cittadini che vedono una presenza costante di un gruppo di volontari ben motivati e sicuramente qualificati ad offrire a tutti un contributo per arricchire la propria vita e condividerne i problemi quotidiani. Per ogni ulteriore informazione telefonare allo 06 30859606 oppure al 371 155 98 13

(Il Faro online)