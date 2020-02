Trastevere – Cassino: si fa male l’arbitro, sospesa la partita

Roma – Inatteso epilogo al “Trastevere Stadium”. L’arbitro Francesco Cusumano di Caltanissetta si fa male ed è costretto a sospendere la contesa al 17′ della ripresa.

Al fischietto nisseno un grande in bocca al lupo di pronta guarigione, dopo lo sfortunato episodio che l’ha visto suo malgrado protagonista. Sul campo la sfida era sul 2-0 in favore del Trastevere, per effetto delle reti realizzate da Edoardo Sordilli dopo 40 secondi, e di Davide Lorusso al 44′. Cassino che a metà primo tempo ha sfiorato il pari con una traversa colpita da De Marco.

Nella ripresa poche emozioni fino al momento dell’interruzione. Si dovranno recuperare i 28 minuti rimanenti, ripartendo dal punteggio di 2-0 per la squadra di mister Fabrizio Perrotti.

Trastevere – Cassino 2-0 Sosp. Al 17′ St

Trastevere: Casagrande, Barbarossa, Calisto, Bertoldi, Sfanò, Bassini, Sordilli (1′ st Iannoni), Lucchese, Tajarol, Bergamini, Lorusso.

A disp. Falconi, Pastorelli, Neri, Carbonelli, Taricone, Cervoni, Giordano, Fontana. All. Perrotti.

Cassino: Del Giudice, Carcione, Negro (1′ st Giglio), Ricamato, Tribelli, Abreu, Centra, Tomassi, Mazzei, Darboe, De Marco

A disp. Della Pietra, Cocorocchio, Camara, Miele, Salera, Orlandi, Reali, Lombardi. All. Urbano

Arbitro: Cusumano di Caltanissetta (Anedda – Claps)

Reti: 1′ Sordilli, 44′ Lorusso.

Note – Ammoniti Barbarossa, Sfanò, Bertoldi, Centra, Negro, Carcione, Giglio. Spettatori 300 circa. Rec 1’pt.

(Il Faro on line)