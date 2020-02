Cosmetici best-seller di Wycon Cosmetics per un trucco completo.

Scopriamo i cosmetici best-seller di Wycon Cosmetics, azienda italiana fondata nel 2009, con cui ricreare un make-up completo.

Prodotti trucco viso

Il Break Rules Foundation (22,90 euro) è un fondotinta fluido waterproof e con SPF 25, dalla texture morbida, che si fonde con la pelle levigando ed uniformando l’incarnato, per donare un risultato naturale e luminoso. Contiene acido ialuronico che dona idratazione ed elasticità alla pelle, ed il fiore di porcellana, pianta asiatica dall’ azione antiossidante. La Corrective Concealer Palette (12,90 euro) è una palette comprendente 6 tonalità di correttori in crema, tra cui le nuances beige minimizzano le discromie del viso, il color marrone permette di realizzare il contouring, la tonalità albicocca nasconde le occhiaie, quella lilla ravviva i coloriti spenti ed il verde corregge i rossori sul viso.

Il Ready to set-setting powder (16,90) è una cipria compatta universale dalla texture invisibile sulla pelle, che fissa il trucco e lo fa durare tutto il giorno.

Il Tantouring-Face Powder (14,90 euro) è un duo composto dal blush e dal bronzer, con cui scolpire il viso e donare un colorito roseo. Il Bling Bling Highlighter (19,90 euro) è un illuminante viso e corpo contenente molti glitter che donano un effetto multi-riflettente ed extra glow.

Prodotti trucco occhi

Tra le palette occhi più belle ci sono l’ Hottitude Desert Vibes e la Rosemaniac Shade of Blossom caratterizzate da uno specchio e da 15 ombretti dalle diverse textures come gli opachi, i glitter pressati o i duocrome. Hottitude contiene i colori caldi della terra e consente di ricreare trucchi intensi, mentre Rosemaniac è perfetta per le amanti del rosa e dei trucchi romantici.

L’Architect Eyeliner (9,90 euro) è un eyeliner waterproof nero nel pratico formato a penna sottile, che consente di tracciare in modo facile linee sottili o più spesse. Il Wow Mascara è un mascara allungante ed incurvante che, grazie al suo speciale applicatore, raccoglie anche le ciglia più corte donando uno sguardo intenso e seducente. La Micro Blading Effect è una matita automatica dalla punta sottile e precisa, che consente di delineare e definire le sopracciglia dopo averle pettinate con l’apposito scovolino.

Se volete provare alcuni di questi cosmetici, ecco i link sui quali poterli trovare:











Prodotti trucco labbra

I cosmetici per le labbra sono molteplici: come i Twenty Four Carats Lipstick (13,90 euro) che sono dei rossetti glitter dalla texture confortevole e dal finish metallico; i Love Saves All Lipstick (13,90 euro) che sono dei rossetti opachi arricchiti di Vitamina E dalle proprietà antiossidanti;

i Lumi Matt (8,50 euro) che sono dei rossetti liquidi a lunga tenuta e dal finish opaco; o i Glowssom Lips (12,90 euro) che sono dei gloss vinilici dal colore intenso contenenti Germogli di Senape che donano volume ed idratazione alle labbra.

Se desiderate provare questi rossetti, ecco i link sui quali poterli reperire:









(Il Faro Online)