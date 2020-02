Blocco degli sfratti per i Piani di Zona, Pietrosanti: “Una buona notizia per via Berlinguer”

Fiumicino – “Sono molto soddisfatto per l’approvazione alla Camera dei Deputati di un emendamento al Milleproroghe che sancisce il blocco degli sfratti per gli inquilini dei Piani di Zona per i quali è stata avviata una procedura di revoca” lo dichiara Ezio Pietrosanti, Capogruppo del Movimento 5 Stelle Fiumicino.

“E’ una buona notizia soprattutto per gli inquilini del Piano di Zona di Via Berlinguer a Fiumicino, i quali rischiano da fin troppo tempo di essere sgomberati dalle loro abitazioni e per il quale Piano di Zona la Regione Lazio nello scorso Dicembre ha avviato la procedura di revoca del finanziamento pubblico.

Per questo grande risultato dobbiamo ringraziare in primis la capogruppo del M5S alla Regione Lazio, nonché presidente della commissione Piani di Zona, Roberta Lombardi ed il deputato di LeU Stefano Fassina, redattori dell’emendamento in questione; ed insieme a loro tutti gli altri sottoscrittori dell’emendamento, le deputate del M5S Anna Macina, Elisa Tripodi e Valentina Corneli”

“Ora è fondamentale che non ci siano indugi e che si proceda celermente con le revoche” continua il consigliere comunale “mi auguro quindi che la procedura di revoca del finanziamento pubblico da parte della Regione Lazio sia portata a termine al più presto, e che contestualmente il Comune di Fiumicino avvii al più presto la revoca del diritto di superficie. Questi due atti, uniti all’emendamento sopracitato, permetteranno di neutralizzare una volta per tutte il fantasma degli sgomberi, che incombe su decine di famiglie del nostro Comune”.

“Non bisogna ancora abbassare la guardia” conclude Pietrosanti “la politica deve mantenere la massima attenzione su questa vicenda. In uno Stato sociale sarebbe indegno permettere lo sgombero di queste famiglie da uno stabile di edilizia residenziale pubblica, dopo esser già stati truffati una volta. Rimarrò vicino alle famiglie di Via Berlinguer fino a che non sarà stata scritta la parola fine su questa terribile storia”.