Campionati Italiani Allievi, le Fiamme Gialle trionfano ad Ancona

Ancona – I ragazzi U18 delle Fiamme Gialle Simoni sono campioni d’Italia, trionfando su Atletica Studentesca, Andrea Milardi e Atletica Bergamo OrioCenter.

Ai Campionati Italiani Allievi Indoor 2020, svoltisi al Pala Indoor di Ancona, il bellissimo weekend di gare ha visto protagonisti tanti atleti gialloverdi, che si sono migliorati con orde di personal best e tante finali.

A medaglia è andato Giulio Basilotta, atleta dell’App.sc. Manuel Margesin (ormai uno dei tecnici di riferimento per il salto con l’asta giovanile italiano). Il ragazzo romano ha vinto il titolo conseguendo il minimo per i Campionati Europei Allievi di Rieti 2020.

Terzo Ivan Giangaspero, nei 5km marcia. Sfortunato invece Diego Giampaolo, il favorito della gara, che è stato squalificato per aver toccato la linea interna alla pista. Il velocista Angelo Ulisse raggiunge il quarto posto nei 60m, con una finale non all’altezza, ma che gli permette di partire agguerrito per una splendida 4x200m dove insieme a Villa, Morelli e Vannini (anch’egli autore di una bellissima gara individuale che gli ha permesso di finire 5to in finale nei 400m), hanno corso un magnifico 1.31.81s per raggiungere la medaglia d’argento con una prestazione autorevole, per la felicità dei coach Claudio Licciardello e Veronica Borsi.

(Il Faro on line)