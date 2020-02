Carnevale a Fiumicino: ecco tutti gli appuntamenti

Fiumicino – Il prossimo sarà un weekend all’insegna del Carnevale. Passoscuro, Fiumicino e Fregene si preparano infatti a festeggiare con tanti eventi e iniziative dedicate ai bambini e non solo, tutte organizzate dalle Pro loco locali in collaborazione con il Comune di Fiumicino.

Si comincia sabato 22 febbraio a Passoscuro. Una sfilata in maschera partirà da Piazza Salvo D’Acquisto alle ore 14 per terminare alle 16.30 in Piazza Villacidro, dove ci sarà l’animazione a cura della Proloco giovani Passocuro.

In occasione del Carnevale di Passoscuro sarà istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta, con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Piazza Villacidro, lasciando liberi gli accessi di Via Tissi e Via Ussana, dalle ore 12.00 alle ore 19.00; chiusura al transito veicolare di Piazza Villacidro, Via Villacidro, Via Villasalto, Via Florinas, Via Valledoria, Via Sanluri, Piazza Salvo D’Acquisto, comprese le vie che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, e per il tempo strettamente necessario, dalle ore 14.15 del 22 febbraio 2020.

Domenica 23 febbraio doppio appuntamento. A Fiumicino dalle 10 alle 18 in via di Torre Clementina torna l’appuntamento con il Carnevale a mare: sfilata di maschere, giochi, animazione a cura di Comic Art, un mercatino di prodotti artigianali e tanto tanto divertimento per adulti e bambini.

È previsto il divieto di transito veicolare e divieto di sosta, con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via di Torre Clementina, tratto compreso tra Via delle Ombrine e Via Orbetello (escluse), dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Per consentire lo svolgimento della manifestazione dalle ore 8 alle 20 tutte le corse delle linee Fp – Fca in partenza dal capolinea di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa svolteranno subito a sinistra su via Portuense.

A Fregene nella piazzetta della posta la mattina di domenica alle 10.30 partirà la sfilata in maschera degli alunni delle scuole del territorio. Il pomeriggio, dalle 14.30, sarà dedicato al puro intrattenimento: sul palco si alterneranno diversi artisti e le loro esibizioni saranno intervallate dal Concorso per la migliore maschera. Ci sarà anche un mercatino artigianale.

In occasione del Carnevale di Fregene sarà istituito il divieto di transito veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata, nell’area di parcheggio sita all’incrocio tra Via della Pineta di Fregene e Via Sestri Levante, dalle ore 08.30 alle ore 12.30; divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, e divieto di transito veicolare, in Lungomare di Levante, tratto compreso tra Via Gioiosa Marea e Via Rio Marina, dalle ore 10.30 fino alle ore 14.30; divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente destinati a parcheggio, nell’area di sosta sita in Via Lacco Ameno, dalle ore 10.30 fino alle ore 14.30; divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente destinati a parcheggio, e di divieto di transito veicolare, in via Belmonte Calabro, tratto compreso tra Via Procchio e Via Massa Lubrense, dalle ore 10.00 alle ore 12.30; divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente destinati a parcheggio, e di divieto di transito veicolare, in via Giovanna Reggiani, dalle ore 10.30 alle 13.30.