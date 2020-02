Civitavecchia, avviso pubblico per la ricerca di operatori economici interessati alla gestione di undici tratti di spiagge libere

Civitavecchia – Online l’Avviso Pubblico per la ricerca di operatori economici interessati alla gestione di undici tratti di spiagge libere. L’Avviso Pubblico e la relativa modulistica da utilizzare per presentare le candidature potranno essere scaricate dalla sezione “Avvisi Pubblici 2020” del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia al seguente indirizzo (clicca qui)

L’affidamento in convenzione della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere sarà assentito per cinque stagioni balneari e dovrà essere a costo zero per il Comune di Civitavecchia. Dovranno essere garantiti i servizi balneari richiesti e sarà consentito di effettuare il servizio noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell’utenza. Il posizionamento stagionale sull’arenile delle strutture in legno e materiali eco-compatibili necessari all’espletamento dei servizi balneari sarà assentito previa acquisizione delle autorizzazioni di legge come indicate nell’Avviso pubblico.

Possono partecipare alla procedura di selezione tutti gli operatori economici – cooperative – associazioni sportive che ne hanno interesse nel rispetto dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico

Le candidature dovranno essere presentate in conformità a quanto previsto nell’Avviso Pubblico entro e non oltre le ore 12:00 del 09 marzo 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, sito in piazzale Guglielmotti, 7.

(Il Faro online)