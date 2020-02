Efficientamento energetico, i prossimi interventi a Latina

Latina – Nell’ambito della Convenzione Consip “Servizio Luce 3”, cui l’Ente ha aderito, è stato programmato il terzo stralcio di interventi di efficientamento energetico e messa a norma nel rispetto della legislazione vigente in materia di inquinamento luminoso.

In particolare, da oggi fino al 22 febbraio, si procederà alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia Led presso le seguenti strade: Via Selene, Via Pantanaccio, Via dei Volsci I tratto, Via Monte Amiata, Via Monte Cristallo, Via Monte Semprevisa, Via Monte Giove, Via Monte Livata, Via Monte Rosa, Via Monte Petrella, Via Monte Lupone, Via O. Perazzotti, Via Nasi, Via Sante Palumbo, Via Conte Rangone e parcheggio, Via Ulpiano, Via Monti, Via Mercurio, Strada Torrenuova, Via Monte Terminillo, Via Monti Appennini, Via Monte Fumaiolo, Via Moncenisio, Via Pionieri della Bonifica, Via Monte Bianco, Via Monte Cervino, Via Corradini, Via Caetani e parcheggio, Via Monte Bernina, Via Monte Gionchetto, Via Monte Circeo, Via Monte Marano, Via Gran Sasso d’Italia, Via Monte Soratte, Via Monte Agnello, Via Monte Orlando, Via Giustiniano, Via Virgilio, Via Triboniano, Via Ezio.