Fiumicino, esplode il Carnevale: in tanti alla sfilata per le vie di Focene

Fiumicino – Successo di pubblico per la festa di carnevale svoltasi domenica 16 febbraio a Focene. Un evento organizzato da commercianti e cittadini, come Michela Salle, Milena Biscaro, la vulcanica Luana Mannella e Tiziano Catanese.

Momento clou della giornata la sfilata in maschera, che ha attraverso le strade cittadine, passando per via delle carenarie fino al centro sportivo. Qui si è svolta la grande festa con musica e balli. Non sono mancate prelibatezze culinarie, realizzate al momento dagli organizzatori. Un grande divertimento per grandi e piccoli.

Presenti alla festa anche l’assessore Angelo Caroccia, che ha seguito dal nascere questo evento, e il delegato del Sindaco alla Sicurezza, Domenico Parente, che con un gruppo di volontari ha seguito e presidiato il corteo.

(Il Faro online)