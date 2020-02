Ladispoli, Morelli: “Grande successo per l’incontro SegnaLiAmo”

Ladispoli – Grande partecipazione per “SegnaLiAmo”, primo incontro formativo organizzato dall’associazione Argo, in collaborazione con il coordinamento Regionale Guardie EcoZoofile Gepa e con il patrocinio del Comune di Ladispoli.

“La conoscenza è il modo migliore per rendere i cittadini responsabili e preparati ad agire correttamente – ha spiegato Miska Morelli, delegato alla Tutela degli animali -. Grazie agli interventi semplici ma esaustivi del dott. Gregorio Ercoli (Istruttore Scienze Investigative), alla dott.sa Orietta Giulianelli (Scienze Criminologico – forense) e all’educatrice cinofila Cinzia Palloni i partecipanti hanno avuto un quadro completo su come si effettua correttamente una segnalazione per un presunto maltrattamento o un animale vagante, sulla correlazione tra maltrattamento animali e violenza sulle persone, su come utilizzare correttamente l’applicazione “A tutto pets”. “Quello del 14 febbraio – conclude il delegato Morelli – è stato un primo incontro e visto il successo ne seguiranno degli altri“.

(Il Faro online)