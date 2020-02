Sanità, Forte: “Entro febbraio 2 milioni di euro per le Case della Salute di Minturno e Cori”

Minturno – “Sono in arrivo i fondi regionali per le Case della Salute di Minturno e Cori, per un totale di 2 milioni di euro” . Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

“Arriveranno entro febbraio 800 mila euro che saranno destinati alla struttura di Minturno, ed 1 milione e 200 mila euro per casa della salute di Cori. In tema di Sanità – conclude Forte – la Regione sta svolgendo un grande lavoro, e per questo ringraziamo l’assessore Alessio D’Amato ed il presidente Zingaretti. Con questi ulteriori fondi si dà seguito agli impegni presi per il nostro territorio”.

(Il Faro on line)