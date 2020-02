Severini: “Crescere Insieme si espande: Paolo Sbraccia referente per Palidoro”

Fiumicino – “Crescere Insieme è una realtà civica territoriale che affonda le sue radici nel nord del Comune, ma l’esperienza maturata in Consiglio comunale ha evidenziato come ci sia ‘voglia di territorio’ un po’ ovunque, rispetto alle 14 località che costituiscono Fiumicino, fuori dagli ideali e dagli schemi di partito“. Lo afferma un comunicato firmato da Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Per questo – prosegue – l’esperienza di immergersi nei problemi di tutti i giorni, dalle buche ai rifiuti, dalla sicurezza alle mancate opportunità per i giovani, abbiamo pensato sia giusto replicarla in ogni località.

Crescere Insieme, in fondo, è proprio questo: fedele al proprio nome, ha iniziato da questo mandato un percorso per essere visibile in ogni quartiere, con persone di riferimento, a disposizione della collettività per confrontarsi, discutere e, se occorre, sollevare formalmente i problemi in Consiglio comunale. Sarò portavoce di queste persone tramite interrogazioni, mozioni o semplici segnalazioni.

Uno dei pionieri di questo nuovo corso di Crescere Insieme è Paolo Sbraccia, punto di riferimento per la zona di Palidoro e Passoscuro, sempre più civico, sempre più di quartiere, sempre più vicino alla gente. Sapere di avere una o più interfacce definite, con tanto di nome, cognome e telefono, può essere utilissimo per sollevare velocemente le questioni che più interessano la cittadinanza.

Saluto dunque Paolo Sbraccia il primo di una serie che, man mano, costruiremo per… Crescere Insieme, appunto”.