Taekwondo, Vito Dell’Aquila è oro alla President’s Cup

Helsingborg – Prima giornata di gara in Svezia per gli azzurri impegnati nella quinta edizione della President’s Cup.

Sui quadrati dell’Helsingborg Arena sono andati in scena 5 dei 12 atleti a disposizione ed è stata subito una medaglia a celebrare l’esordio della Nazionale Italiana di taekwondo nella prima gara del 2020.

Vito Dell’Aquila infatti non delude le aspettative e conquista la medaglia d’oro nella categoria -58 kg vincendo in finale per 7-5 contro il russo S. Kirsanov. Un ottimo banco di prova per l’azzurro per testare e confermare la condizione positiva dopo che lo scorso dicembre aveva ottenuto il pass per i Giochi di Tokyo 2020.

Prima della finale aveva sconfitto in semifinale il russo Gregory Gurtsiev per 38-23, ai quarti lo spagnolo Adrian Vicente per 29-9 e agli ottavi, per 26-5, il turco Cihat Cakmak.

(Il Faro on line)(foto@LuigiMariani)