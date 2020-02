Terracina, nasce il dipartimento “Tutela e benessere degli animali” di Legambiente

Terracina – In occasione della Festa internazionale del Gatto, a Terracina è nato il Dipartimento Tutela e Benessere Animale di Legambiente.

Attraverso la creazione del Dipartimento, Legambiente Terracina vuole garantire la piena applicazione sul territorio comunale e provinciale della Legge n. 281/1991 “Legge – quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i., della LEGGE n. 180/2004, della Legge Regionale 34/97 che promuove e disciplina la tutela degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali. Consapevoli che il Canile Comunale di Terracina ha rappresentato sicuramente negli anni una buona pratica da portare all’attenzione di Legambiente nazionale, vogliamo però vigilare sul reale funzionamento del nuovo canile sanitario, annunciato a novembre scorso, sulla fase delicata di passaggio con il nuovo bando di gara per il canile comunale e vogliamo spingere per la definizione di campagne di sterilizzazione e di informazione per contrastare il randagismo, soprattutto felino, presente in città e vogliamo assicurarci che tutte le strutture dedicate al benessere e alla tutela, come i canili e i gattili, rispondano pienamente ai dettati delle norme. Inoltre vigileremo affinche’ ci sia un impegno sinergico tra Amministrazione, ASL e Volontari per le sterilizzazioni e per le adozioni.

Legambiente Terracina partecipa anche al Servizio di Vigilanza Ambientale e Zoofila nazionale di Legambiente, composto da tutti i Servizi in essere nelle diverse Regioni, Province, Comuni e Prefetture, con un proprio raggruppamento di Guardie Ambientali e Zoofile volontarie, riconosciute dalla Prefettura di Latina, e impegnate in monitoraggi, controlli, vigilanza, analisi e gestione di segnalazioni, certificando per le proprie Guardie, una adeguata formazione di competenze specialistiche in campo ambientale, zoofilo, e in futuro venatorio ed ittico. La provincia di Latina rappresenta inoltre uno dei sette black spot italiani per il tavolo nazionale antibracconaggio (CONPA e COLPA), attività condivisa da Legambiente con Lipu e Wwf e che prevede corsi di formazione specifici, che verranno svolti sotto il coordinamento nazionale del Settore Tutela e Benessere Animale di Antonino Morabito.

“Inoltre – fanno sapere da Legambiente – vogliamo attivare anche a Terracina un ecosportelloanimali dedicato a “trovare” facilmente migliaia di contatti di Istituzioni (Regioni, Comuni e Servizi veterinari), Associazioni di medici veterinari, Centri per la cura degli animali, canili sanitari, canili rifugio, gattili, dando immediata risposta, con informazioni essenziali ed utili, alla domanda: “Cosa posso fare? Chi posso contattare?” del cittadino che incontra animali, domestici o selvatici, in difficoltà.

Uno degli obiettivi principali del costituendo Dipartimento presso il Circolo è quello di contribuire all’aggiornamento con notizie locali di “Legambiente Animal Help”, sito web interamente dedicato a informazioni su animali selvatici, animali domestici cosiddetti d’affezione e animali domestici cosiddetti da reddito, aggiornamenti normativi, promozione di campagne a supporto di animali gestiti da Legambiente in custodia giudiziaria, adozioni e tutela di specie a rischio.

Inoltre, da quest’anno anche Terracina entrerà nel Rapporto Annuale Legambiente “Animali in Città”, utile a leggere l’evoluzione su presenza, distribuzione e gestione degli animali domestici d’affezione e delle specie animali selvatiche sinantrope (gabbiano reale, cinghiale, ecc.) nei Comuni italiani e nei territori di competenza delle circa 60 Aziende sanitarie locali. Il Rapporto Annuale è realizzato insieme a FNOVI – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, SIMeVeP – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, ENCI – Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”

E ancora: “Il nostro dipartimento, con una propria squadra denominata “Legambiente Animal Rescue” si caratterizzerà in modo specifico per fornire supporto diretto ai Nuclei di Protezione Civile per interventi in emergenza a tutela degli animali. Legambiente, associazione iscritta nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ha infatti definito e condiviso con il Dipartimento di Protezione Civile e con i Medici veterinari della medicina pubblica la struttura base per la formazione specialistica per interventi in emergenza a tutela degli animali e sulla base di tale presupposti realizzerà i primi corsi su base regionale d’intesa con i rispettivi Dipartimenti regionali.”

“Mentre stiamo costituendo il raggruppamento di guardie ambientali zoofile volontarie Legambiente, avendo ottenuto il Decreto Prefettizio di riconoscimento del Raggruppamento con le proprie divise e di nomina individuale come GPG, Raggruppamento che diventerà pienamente operativo sul territorio della Provincia di Latina già in primavera con un primo nucleo di Guardie che opereranno sul territorio provinciale in modo coordinato sia a livello regionale che con il Servizio di Vigilanza nazionale, abbiamo deciso di creare da subito un dipartimento dedicato alla tutela e benessere animale, in stretta collaborazione con la Direzione Nazionale di Legambiente, nella persona di A. Morabito, responsabile nazionale Tutela e Benessere Animale, in modo da collaborare con gli Enti Pubblici, I Parchi regionali e nazionali, i Comuni con i propri referenti comunali, le ASL, i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale, la Protezione Civile comunale, sia per la tutela e il benessere degli animali di affezione che per la fauna selvatica.

Abbiamo iniziato quest’anno con un nostro particolare impegno nella questione dei daini nel Parco del Circeo, impegno che ha portato il Parco a riconoscersi in molte delle nostre istanze e a sospendere almeno negli intenti ad oggi il sanguinario Piano di Gestione, e proseguiremo sicuramente con altre iniziative, sul territorio provinciale e anche sul territorio comunale in modo da allineare Terracina alle migliori pratiche nazionali di tutela animale. Ci impegneremo affinché anche il Comune di Terracina sia presto dotato di un apposito Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali e di uno sportello utile per tutti gli animalisti in città. La referente del Dipartimento – conclude la Presidente del Circolo – è Elisa Columbano. “

(Il Faro on line)