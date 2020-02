Torrimpietra, ubriaco disturba i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

Fiumicino – Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 36enne di Aranova con precedenti, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra sono intervenuti presso un bar del luogo dove era stata segnalata la presenza di un uomo che in evidente stato di ebbrezza alcolica, stava disturbando i clienti. I Carabinieri sono intervenuti in pochi minuti.

Il 36enne alla vista dei militari si è scagliato contro di loro e nel tentativo di scappare ha danneggiato lo specchietto dell’autoradio, prima di essere definitivamente bloccato.

A quel punto l’uomo è stato condotto presso la Caserma dei Carabinieri di Torrimpietra dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Il Faro online)