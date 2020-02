Tutela del mare, nelle scuole di Fiumicino arriva il progetto “The Sea in Winter”

Fiumicino – Tutela del mare e delle coste, sensibilizzazione e valorizzazione dell’ambiente marino, campagne informative e soprattutto attività didattiche rivolte alle scuole di vario ordine e grado della Città di Fiumicino, di Roma e provincia. È questa l’ossatura del progetto “The Sea in Winter – Il mare d’inverno” ideato dall’associazione Insieme per il Mare con il Patrocinio dell’Assessorato alla Scuola e Politiche Giovanili del Comune di Fiumicino.

Il programma prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva non solo di numerosi Istituti scolastici, ma anche la collaborazione di alcune associazioni ed operatori del territorio locale e del litorale laziale.

Gli stabilimenti balneari che hanno aderito e aderiranno in futuro diventeranno nella bassa stagione dei veri e propri laboratori a cielo aperto per l’educazione ambientale, dove i ragazzi verranno coinvolti in attività teorico/pratiche, seguiti da esperti del settore in percorsi formativi coinvolgenti.

“Il progetto dedicato agli studenti del nostro territorio, in particolare delle classi quarte e quinte elementari, nasce – afferma l’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio – per sensibilizzare i ragazzi sulla tematica della tutela del nostro mare, così da diffondere il valore ambientale, culturale ed economico, di un ambiente naturale “di qualità”, protetto e rispettato.

Nello stesso tempo le attività promosse dell’Associazione Insieme per il Mare favoriranno un turismo balneare ecosostenibile, e non solo concentrato nel periodo estivo ma diluito per tutto l’anno. Il progetto – conclude Calicchio – verrà inaugurato a partire dal 20 febbraio 2020 presso lo Stabilimento Balneare La Rambla con le prime due classi quarte elementari della Scuola Marchiafava, in visita sulla spiaggia di Maccarese”.

