Caporalato e agromafie, a Formia la presentazione del libro di Marco Omizzolo

Formia – Il 21 febbraio presso la Sala Ribaud del Comune di Formia il sociologo Eurispes Marco Omizzolo presenterà il suo nuovo libro “Sotto padrone – Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana.”

Un libro che si presenta come un viaggio nel cuore delle agromafie, tra caporali che lucrano sul lavoro di donne e uomini, spesso stranieri, sfruttati nelle serre italiane. Un viaggio che Omizzolo ha condotto da infiltrato tra i braccianti indiani nell’Agro Pontino e proseguito fino alla regione indiana del Punjab, sulle tracce di un trafficante di esseri umani. Il suo racconto parte dall’osservazione per arrivare alla mobilitazione: scioperi, manifestazioni, denunce per rovesciare un sistema che si può sconfiggere.

Per la sua personale lotta in difesa della legalità, lo ricordiamo, l’anno scorso Marco Omizzolo è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per chi volesse partecipare alla presentazione, invece, l’appuntamento è alle 17.30 presso la Sala Ribaud. Oltre all’autore, saranno presenti il sindaco di Formia, Paola Villa e gli studenti del Liceo classico cittadino. Infine, a intervistare Omizzolo ci sarà la giornalista Graziella Di Mambro.

(Il Faro on line)