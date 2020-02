Carnevale a Latina, tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici

Latina – Come nel 2019, anche quest’anno il Comune di Latina ha organizzato insieme alla Pro Loco di Latina Centro Lido i festeggiamenti per il Carnevale.

La tradizionale sfilata dei carri allegorici si terrà nella giornata di martedì grasso, il 25 febbraio, con partenza dal “Parco Falcone Borsellino” alle 15.00. Il corteo seguirà lo stesso percorso dello scorso anno: attraverserà Via delle Medaglie d’Oro e Piazza della Libertà dal lato dell’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, Via Eugenio di Savoia e Largo Caduti di Nassiriya, per poi rientrare in Piazza della Libertà dal lato della Prefettura e ritornare all’ingresso del parco.

I carri saranno intervallati da gruppi di scuole di danza, bande musicali e majorettes. La novità di quest’anno è rappresentata da un carro dedicato ai Campionati mondiali di canottaggio che si svolgeranno nel mese di aprile a Sabaudia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

(Il Faro on line)