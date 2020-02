Cerveteri, fervono i preparativi per il Carnevale della città

Cerveteri – Il Carnevale di Cerveteri si accende con Rione Casaccia Vignola. Lo storico Rione cittadino, come tradizione, sarà il protagonista della festa più colorata dell’anno, con una grande festa aperta a tutta la cittadinanza che si terrà sabato 22 febbraio a partire dalle ore 15:00. Maschere, intrattenimento, frittelle e patatine fritte, nella consueta cornice di Piazza Gramsci, un appuntamento entrato nella tradizione della città di Cerveteri che vede impegnate, con amore e passione, davvero tante persone.

Evento clou della festa, l’Holi Color Party. A partire dalle ore 16:00 vere e proprie “bombe di colore” verranno sparate per rendere l’atmosfera ancor più colorata e divertente. “Il Rione Casaccia Vignola anche quest’anno propone l’attesissimo appuntamento con la festa di Carnevale – ha dichiarato Federica Battafarano, assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – ogni anno, grazie al lavoro di tante persone, le loro iniziative riscuotono un successo straordinario. Sarà una grande festa, un momento di divertimento e aggregazione per tutta la cittadinanza. Non mi resta altro dunque che complimentarmi con tutti i componenti del Rione e dare appuntamento alla cittadinanza per sabato 22 febbraio a partire dalle ore 15:00″.

(Il Faro online)