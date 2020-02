De Priamo e Ghera: “Sulla Roma-Lido un altro giorno di caos”

Ostia – “Anche questa mattina i pendolari della Roma-Lido hanno dovuto sopportare disagi infiniti per recarsi a lavoro, con treni in ritardo di diversi minuti e stracolmi. Sulle banchine delle stazioni si sono registrati anche momenti di tensione”, si legge in una nota diffusa dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lazio Fabrizio Ghera e il capogruppo in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo.

“La situazione – spiegano – è diventata insostenibile e i cittadini, ormai esasperati, hanno perso ogni speranza. Il disservizio continuo è diventato ormai la normalità e la responsabilità è attribuibile sia alla Regione che al Comune. La gestione attuale è pressoché nulla, il fatto che a breve la Regione Lazio abbia deciso di gestire in house la tratta, ha comportato una situazione di stasi in cui Atac non ha più interesse a investire e il Sindaco non sente più la responsabilità della linea che collega il centro di Roma al mare. Abbiamo sollecitato Commissioni e chiesto chiarimenti, non potendo lasciare una linea di trasporto pubblico fondamentale per la Capitale in questo stato, ma per ora abbiamo assistito solo a proclami senza ottenere nulla di concreto. Nei prossimi giorni ci saranno rallentamenti sulla via del Mare per effettuare lavori e non sarà possibile assistere ancora a disservizi del genere. Insisteremo per ottenere risposte nelle sedi deputate”, concludono.

(Il Faro online)