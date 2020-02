Sconti per gli ultrasessantenni, aderiscono le farmacie comunali di Ladispoli

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che le farmacie comunali aderiscono al circuito “Carta Argento” del Comune di Ladispoli, erogando uno sconto ai cittadini che hanno più di 60 anni. Sarà sufficiente mostrare la Carta Argento per beneficiare dei vantaggi previsti: il 10% di sconto su tutti i prodotti da banco.

Queste le farmacie comunali dove rivolgersi: Farmacie 1, via Firenze 44; Farmacia 2 viale Europa 22; Farmacia 3 via Bari 72; Farmacia 4 via Roma 88.

(Il Faro online)