Ladispoli ospita la puntata zero de “Lo Stivale delle Meraviglie”

Ladispoli – “Domenica 23 febbraio – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – verrà registrata la puntata zero del nuovo format televisivo ‘Lo Stivale delle Meraviglie’, un programma tv che girerà per il Bel Paese alla ricerca delle eccellenze enogastronomiche con lo scopo di valorizzarle”.

“Grazie alla dott.sa Tiziana Sirna avremo l’onore di avere a Ladispoli 14 maestri pizzaioli e pastai, il conte Garozzo Quirini, Paola Zanoni, Camilla Nata ed ospite d’eccezione con le Chicche di Giò, la showgirl Giò Di Sarno”. I maestri della cucina italiana saranno ospitati nei locali della Antica Pizzeria di via Ancona 110, dove si registrerà l’intera puntata. “Ancora una volta – conclude l’assessore Lazzeri – i ragazzi dell’Alberghiero di Ladispoli saranno di supporto ai grandi cuochi e potranno mettersi in mostra. L’evento sarà sempre occasione per raccogliere fondi per il Salvamamme, l’associazione presieduta da Grazia Passeri che si occupa dei nascituri nelle famiglie in difficoltà economiche”.

(Il Faro online)