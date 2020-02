Lavori su via del Mare, Masi: “Chiederemo come sarà organizzata la viabilità”

Ostia – “Ci preoccupa molto quanto abbiamo appreso a mezzo stampa riguardo i lavori previsti sulla via del Mare dal 24 febbraio al 14 marzo dalle ore 9:30 alle 16:00. Presenteremo un Question Time giovedì per capire bene, nel dettaglio, come sarà organizzata la viabilità che prevede anche un limite di velocità a 30 km\h”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consiglieri di Fratelli d’Italia X Municipio.

“Ci preoccupa soprattutto l’orario della mattina, visto che spesso alle 9:30 ancora la strada è congestionata dal traffico quotidiano. Ci auguriamo di avere tutti i chiarimenti necessari a dare risposte ai cittadini che ogni giorno utilizzano la via del Mare per recarsi a lavoro e già sono penalizzati da una situazione di traffico tra le più critiche della Capitale”, conclude Masi.

(Il Faro online)