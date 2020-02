Lidl assume oltre 160 diplomati e laureati

La nota catena di supermercati Lidl assumerà nel 2020 oltre 160 nuove figure, che riguarderanno soprattutto Addetti Vendita, i quali dovranno offrire assistenza ai clienti, gestire la cassa, sistemare e pulire i locali; Operatori di Filiale, che dovranno preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, collaborare con il team per la gestione del punto vendita e rifornire i prodotti sui bancali; Commessi Specializzati, che dovranno verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, assicurare il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari e svolgere mansioni operative; Addetti Manutenzione Logistica, che dovranno eseguire interventi di manutenzione e riparazione su impianti, strutture, attrezzature e mezzi presenti all’interno dei magazzini, ispezionare gli impianti esterni e le attrezzature tecniche e verificare il funzionamento degli impianti di sicurezza etc.

Oltre al possesso del diploma (o della laurea per le figure più specializzate), i candidati dovranno avere