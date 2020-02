L’oro agli Europei di Roma, Chamizo: “Felicissimo, sono tornato”

Ostia – Non si placa l’eco della grande gioia provata al Pala Pellicone di Ostia domenica scorsa. Nell’ultima giornata degli Europei organizzati direttamente in casa Fijlkam, il gioiello azzurro Frank Chamizo ha conquistato il suo oro nei 74 kg targato 2020. Il numero quattro in carriera nella competizione continentale.

Ad Ostia anche i vertici del Coni. Giovanni Malagò ha assistito alla finale di Chamizo, insieme alla dirigenza della Fijlkam. Il presidente Domenico Falcone e il segretario generale Massimiliano Benucci hanno abbracciato e applaudito il bicampione mondiale di stile libero (in categorie di peso diverse) al termine della gara per la medaglia: “Sono veramente felicissimo – ha detto il campione continentale come diffuso dal video della Fijlkam su Facebook – questo è il vero Frank. Sono tornato!”.

Un oro pesante onorato con il tricolore sulle spalle e di fronte al cospicuo pubblico accorso al palazzetto lidense. Un poker di allori di grande prestigio per la Nazionale Italiana (Dalma Caneva argento, Nikoloz Kakhelashvili argento, Abraham Conyedo bronzo e lo stesso Chamizo oro) che sarà impegnata il prossimo mese nella Gara di Qualificazione Olimpica. Una medaglia preziosa in vista delle Olimpiadi che si avvicinano. Ha già il pass in mano Chamizo e l’Italia sogna con lui, dopo il terzo posto raggiunto a Rio 2016. Per il Magnifico tutto è possibile.

(Il Faro on line)(foto@Fijlkam)