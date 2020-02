The Ordinary finalmente disponibile in Italia.

The Ordinary è un brand che offre prodotti efficaci ad un prezzo accessibile, rivolti alla cura del viso e dei capelli, e da qualche mese è disponibile in Italia negli store, online e fisici, di Sephora e Douglas. Scopriamo insieme i prodotti best-seller di questo brand.

Il detergente

Il Detergente allo Squalano è un detergente e struccante delicato che rimuove il trucco e le impurità, lasciando la pelle morbida e idratata. Si scalda il prodotto tra le mani per 10-30 secondi, la sua texture cremosa si trasforma in olio, si massaggia sulla pelle asciutta e poi si sciacqua con acqua tiepida.

I peeling esfolianti

La Soluzione per Peeling AHA 30% + BHA 2% è un trattamento esfoliante che uniforma, schiarisce l’incarnato, dona luminosità alla pelle affinandone la grana, e riduce le imperfezioni e l’aspetto dei pori, grazie anche alla presenza dell’acido ialuronico e della Vitamina B5. Si applica non più di 2 volte a settimana, e si stende sul viso deterso e perfettamente asciutto, evitando il contorno occhi, lasciandola in posa per non più di 10 minuti, per poi sciacquare con abbondante acqua tiepida.

L’Acido Lattico 10% + HA è un peeling superficiale che permette un’esfoliazione medio-leggera, e che applicato una volta al giorno (preferibilmente la sera) evitando il contorno occhi, minimizza le rughe ed i segni di espressione regalando un incarnato uniforme e levigato.

Il tonico

La Soluzione Tonificante all’ Acido Glicolico 7% (9,90 euro) dalle proprietà esfolianti, permette un’esfoliazione leggera che migliora l’uniformità e la luminosità dell’incarnato, e, sul lungo termine, migliora la grana cutanea. E’ da utilizzare solo una volta al giorno, preferibilmente la sera, applicandolo su viso e collo detersi, evitando il contorno occhi.

La crema viso

I Fattori Naturali di Idratazione + HA sono gli elementi che proteggono la superficie cutanea e la mantengono idratata, e sono contenuti in questa crema viso idratante che va applicata dopo i sieri e all’ occorrenza, per ottenere un’intensa idratazione.

Il contorno occhi

La Soluzione alla Caffeina 5% + EGCG è un siero contorno occhi contenente un’alta concentrazione di caffeina che iuta a ridurre le occhiaie e le borse. Si applica una piccola quantità di prodotto, la mattina e la sera, sulla zona da trattare e la si massaggia.

Il trattamento corpo e capelli

Il 100% Olio di Marula Vergine Spremuto a Freddo (10,90 euro) è un trattamento corpo e capelli ricco di antiossidanti estratti dall’ olio di Marula vergine spremuto a freddo dalle proprietà idratanti. Per la chioma, si applica quotidianamente o all’ occorrenza sui capelli puliti e umidi, mentre per la pelle si applica qualche goccia di prodotto sul viso.

