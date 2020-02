Via Aurelia chiusa per lavori dal 23 febbraio al 15 marzo: ecco i percorsi alternativi

Dalle ore 22.00 del 23 febbraio 2020 fino al 15 marzo 2020, per lavori di riqualificazione, in Via Aurelia, carreggiata direzione Roma centro, chiusura al transito veicolare dal km 9,700 al km 7,900 circa.

Il transito veicolare viene deviato sulla corsia laterale, altezza Via Licio Giorgieri, e all’altezza del km 8,900 circa sulla carreggiata opposta dove viene istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il km 8,900 e il km 7,900 circa. Si consigliano come percorsi alternativi:

per chi transita su Via Aurelia in direzione Roma Centro

-Svincolo LA STORTA-MALAGROTTA

-Svincolo MASSIMINA-VIA DEL CASALE LUMBROSO

-Innesti sul G.R.A. carreggiata interna o esterna

per chi transita su Via Aurelia direzione fuori Roma

-VIA NICOLA COVIELLO-VIA GREGORIO XI

-VIA BOCCEA – VIA DI VAL CANNUTA – VIA GREGORIO XI

-VIA BOCCEA – VIA NAZARETH – VIA DELL’ACQUAFREDDA

per chi transita sul G.R.A. carreggiata interna

-Uscita 32 PISANA

-Uscita 33 CASAL LUMBROSO

-Uscita MONTESPACCATO-VIA DELLA MAGLIANELLA

per chi transita sul G.R.A. carreggiata esterna

-Uscita CASAL DEL MARMO-VIA BOCCEA

-Uscita MONTESPACCATO-VIA DELLA MAGLIANELLA

-Uscita 33 CASAL LUMBROSO

-Uscita 32 PISANA

(Il Faro online)