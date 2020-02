Trasporto pubblico, a Fiumicino un’assemblea pubblica per discutere di mobilità sostenibile

Fiumicino – Appuntamento a Fiumicino venerdì 21 febbraio presso la sede comunale per parlare di trasporti e mobilità sostenibile. A partire dalle 18.00 spazio a osservazioni, criticità e proposte che integreranno il nuovo programma di trasporto pubblico locale 2020.

L’assemblea organizzata dall’associazione “POP idee in movimento”, sarà anche occasione per fare il punto sulla situazione in tema di mobilità di tutto il territorio alla presenza della consigliera regionale Marta Bonafoni, dell’assessore ai trasporti del Comune di Fiumicino Paolo Calicchio, della delegata del Sindaco di Fiumicino alla mobilità sostenibile e trasporti, Sandra Felici; del consigliere regionale Gino De Paolis e del consigliere comunale di Fiumicino, Angelo Petrillo. Saranno presenti Andrea Ricci, Presidente dell’Osservatorio Regionale sui Trasporti (Fiumicino sud: progetto per tornare in RETE), Antonio Branca, Comitato pendolari litoranea Roma-Nord (Vita da pendolare, problemi e soluzioni).

“Affronteremo insieme ad amministratori, esperti e pendolari l’argomento trasporti. Nella nostra Città – spiega Sandra Felici delegata del Sindaco di Fiumicino alla mobilità sostenibile e trasporti – sede dell’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, sono presenti 14 località con diverse esigenze e peculiarità che vanno raccolte e quando possibile soddisfatte.

Parleremo di trasporti a tutto tondo, dai collegamenti su ferro da e per Roma, alle linee Cotral che attraversano il nostro territorio e anche del Tpl che è così importante per fare in modo che il territorio sia unito da nord a sud. Affronteremo anche il tema di equità per le tariffe e insisteremo su fatto che utilizzare il mezzo pubblico è sempre e comunque la scelta migliore per la nostra salute e la tutela dell’ambiente. Questo è un primo incontro che speriamo di replicare nelle varie località”.

“Ci troviamo all’alba – commenta l’assessore ai trasporti del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio – di una nuova epoca per il Trasporto Pubblico Locale dopo aver concluso positivamente un iter amministrativo e giudiziario purtroppo lunghissimo. Finalmente già dal prossimo mese e per i prossimi 6 mesi, daremo avvio a una nuova modalità di trasporti con una concezione diversa dei collegamenti fra le 14 località con vetture nuove all’avanguardia e con percorsi più veloci che potranno, e dovranno essere utilizzati e incentivati soprattutto dai giovani anche per le ore serali. Massima attenzione all’accessibilità perché l’obiettivo di questa amministrazione è estendere l’uso del mezzo pubblico meno inquinante e rispetti le tematiche ambiente“.

(Il Faro online)