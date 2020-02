Benedetta Pilato per Taranto: “Lo sport mi ha insegnato a non mollare. Tarantini, non vi arrendete”

Dopo la dedica di Diodato dal palco dell’Ariston, a seguito del trionfo a Sanremo, Taranto riceve un altro incoraggiamento prestigioso. E’ una sua rappresentante famosissima nelle piscine di tutto il mondo, a manifestare solidarietà nei confronti della cittadina pugliese, che lotta per la sua salute e la sua sopravvivenza.

Benedetta Pilato esprime la vicinanza ai tarantini e ricorda a tutti un evento importante che si svolgerà il prossimo 26 febbraio. Tarantina anche lei e vicecampionessa mondiale nei 50 rana in Corea del Sud la scorsa estate, a soli 14 anni Benedetta si è imposta all’attenzione del nuoto internazionale ed è cresciuta con i valori dello sport. Ed è proprio quest’ultimo che educa: “Mi ha insegnato a non mollare – dice la Pilato, in un video diffuso sulla pagina ufficiale Youtube della città di Taranto – e noi tarantini non dobbiamo arrenderci”. Non potrà essere presente la campionessa europea in vasca corta di specialità a Taranto per la Fiaccolata organizzata al centro città: “Il mio cuore sarà con voi per lottare contro questo grave problema”.

La piaga di Taranto è l’alto inquinamento ambientale e ha già mietuto numerose vittime. L’obiettivo della manifestazione sarà quello di ricordare chi non c’è più e sensibilizzare l’opinione pubblica, ancora una volta, ai gravi problemi presenti nel territorio. Sta crescendo l’emergenza sanitaria e ambientale e la Pilato scuote le coscienze con il suo messaggio e aderisce alla manifestazione, anche a distanza.

All’evento parteciperanno studenti e biologi. La campionessa di nuoto sarà impegnata per alcune gare e non potrà essere presente, ma dona il suo cuore di campionessa ai tarantini, per non lasciare solo chi lotta per la vita.

