Domenico Parente: “Polizia locale e Associazioni di volontariato, un binomio importante per la sicurezza”

Fiumicino – “Nell’ultima edizione del Carnevale a Testa di Lepre è stata evidente l’efficacia della collaborazione tra la Polizia locale e le varie associazioni di Volontariato presenti sul territorio. Una sinergia che non può fare altro che bene al territorio”.

Lo afferma il Delegato alla Sicurezza, Domenico Parente, che sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale. “Va detto un grazie alla Polizia locale che, con la sua presenza, armonizza e dà forza all’impegno dei tanti volontari che si occupano del territorio. La volontà della nuova Comandante, Luciana Franchini, ottimamente coadiuvata dalla vice Daniela Carola e da tutto il Corpo dei vigili, si concretizza in una più specifica presenza nelle manifestazioni, ed un coordinamento efficace.

Per le associazioni di volontariato che, lo ricordiamo, intervengono finalmente con un programma preciso e in totale interazione tra loro, la presenza costante e qualificata della Polizia municipale è una garanzia e uno stimolo ad essere sempre più professionali in ogni intervento.

Un lavoro che stiamo portando avanti da tempo – conclude Parente – e che ha visto nella dott.ssa Franchini quella sponda istituzionale fondamentale per il buon esito del progetto”.