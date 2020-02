“Emergenza viabilità”, a Formia tutto pronto per il dibattito pubblico del Pd

Formia – “Emergenza viabilità: risposte e possibili soluzioni” è questo il titolo del dibattito pubblico promosso dal Partito Democratico di Formia che si terrà oggi, alle 18, presso la Sala Sicurezza del Comune e a cui interverranno, tra gli altri, il senatore Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Saranno inoltre presenti: il segretario Provinciale del PD Moscardelli, i consiglieri regionali del PD La Penna e Forte, il presidente della Provincia Medici. Coordineranno il lavoro Luca Magliozzi, segretario del PD di Formia e Gennaro Ciaramella, presidente del Partito cittadino.

“L’obiettivo di tale incontro – fanno sapere dal Pd – è quello di approfondire le idee ed i progetti su cui Provincia, Regione e Governo stanno lavorando per dare delle risposte ad una delle principali emergenze del nostro territorio. Crediamo che senza soluzioni concrete che vadano a migliorare la nostra viabilità sia difficile pensare ad uno sviluppo serio ed efficace del nostro comprensorio.

In campo – prosegue la nota – c’è una proposta di massima allo studio dei diversi enti coinvolti, si tratta – con le dovute differenze e modifiche che i 20 anni trascorsi da allora richiedono – del progetto approvato nel 2000 (salvo poi essere stato revocato dall’amministrazione comunale di centro destra). Questa proposta, che l’amministrazione di centro sinistra guidata dall’allora sindaco Bartolomeo ha ripreso a partire dal 2014 con l’assessore regionale Refrigeri, prevede il superamento a monte del centro città. Risultano già stanziati circa 79 milioni di euro. Per realizzare l’opera, ne serviranno altri 90 circa.”

Non solo Pedemontana, però. Si parlerà anche degli interventi posti in essere per la Formia-Cassino, altra arteria strategica per tutto il territorio.

(Il Faro on line)