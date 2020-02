Fiumicino – All’alba di stamani, poco prima delle 5.30, un incendio si è sviluppato nel ristorante Desco di Parco Leonardo, in via Bernini, proprio nei pressi del cinema. In corso accertamenti per stabilire la dinamica. Sul posto sono immediatamente intervenuti Ares 118 e Vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento