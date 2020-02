Fiumicino, ecco il box “segreto” per ritirare i parafarmaci ordinati

Fiumicino – Il parafarmaco, l’integratore o il dispositivo medico è stato ordinato, ma per ritirarlo bisogna fare una nuova lunga fila. E se poi mi servisse in un orario in cui la farmacia non è aperta? E se mi servisse il fine settimana?

Farmacie Sociali, alla Madonnella, ha risolto il problema, attrezzando un nuovissimo servizio, il primo di questo genere in Italia. Una volta fatto l’ordine, la farmacia stessa invia un sms al cliente, con un codice segreto per aprire un box esterno con dentro il prodotto. A quel punto basta seguire la procedura, e ritirare il farmaco.

Un sistema innovativo a livello nazionale, uno tra i tanti che le Farmacie Sociali utilizzano, che cerca di andare incontro alle esigenze dei cittadini.

L’innovativo sistema si chiama Pharmashop24, e in un prossimo futuro sarà attrezzato per procedere direttamente agli ordini e pagare con carta. Per adesso, l’ordine si fa normalmente al banco, ma se il farmaco non è disponibile c’è questo sistema per poterlo prelevare in tutta comodità.