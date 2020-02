Fiumicino – E’ una vera e propria scena da Far West quella che si è presentata intorno alle 13 di oggi giovedì 20 febbraio a Fiumicino, in via degli Orti.

Una presunta rapina sembrerebbe essere stata messa in atto, infatti, nel negozio di compro oro “Oro first”, al civico 34.

Sul posto sono intervenute le forze di Polizia con 6 vetture: gli agenti hanno impugnato le pistole, poi hanno indossato i giubbetti antiproiettile.

Non si hanno ancora particolari su quello che è avvenuto dentro il negozio; da una prima ricostruzione degli eventi sembrerebbe che un uomo con una tuta e la testa coperta da un cappuccio sia entrato all’interno di “Oro first” e abbia portato via qualcosa di valore.

Intanto sul posto sta sopraggiungendo la vettura dell’autoambulanza Ares 118; non si segnalano feriti.

Nel frattempo la zona è stata interdetta al traffico, fino all’angolo con via delle Scuole.

Notizia in aggiornamento