Fiumicino, Severini: “Ancora niente acqua nelle case di via Oder”

Fiumicino – “L’Amministrazione comunale di Fiumicino continua a dar prova della sua incompetenza. Era il 24 gennaio quando, in aula, veniva votato all’unanimità l’ordine del giorno per chiedere al sindaco Montino di far pressione su Acea sulla situazione delle case popolari di via Oder“, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme.

“Ad oggi, 20 febbraio – continua il consigliere Severini -, non sembra esserci stato alcun progresso: gli inquilini raccontano, infatti, che dopo qualche piccolo progresso registrato nei primi giorni la situazione è tornata identica a prima. Per ben due ore, sia la mattina che la sera, proprio nei momenti in cui l’acqua è fondamentale (per cucinare, per lavarsi), dal rubinetto non esce nulla. Dov’è finito il Sindaco, che diceva di voler dare alla questione la massima priorità? Perché non è ancora cambiato niente? Possibile che un problema concernente un bene di primaria importanza come l’acqua – come, d’altronde, è stato ribadito dallo stesso Montino – non sia sottoposto all’attenzione di enti superiori alla nostra amministrazione? Dov’è la Regione Lazio, in tutto questo?”, conclude Severini.

(Il Faro online)