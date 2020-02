Fondi2020, anche “Forza Nuova” lancia la propria lista per le comunali

Fondi – I militanti di Forza Nuova Fondi lanciano la loro lista per le comunali. Un progetto che si propone come identitario e aperto a tutti. A giorni la raccolta firme e il nome.

“La nostra lista – fa sapere, in una nota, Francesco Mastrobattista – punta senza dubbio a raccogliere tutti i consensi della destra storica fondana, ma che allarga i suoi orizzonti ad altre realtà. Un progetto di libertà per chi è dissidente, non allineato e politicamente scorretto. Un’dea rivolta trasversalmente a professionisti locali, a persone della società civile e a tutti i delusi della politica tradizionale.”

E ancora: “La nostra sarà una partita di contro a coloro che hanno amministrato la nostra città fino ad oggi con scarsi risultati, tenendo Fondi in una situazione di immobilismo totale sotto ogni punto di vista.

In questo momento, ci sono dialoghi anche con altre forze politiche di opposizione, mantenendo sempre un nostro principio fondante: non servono partiti politici uniti semplicemente per voleri di vertici nazionali, che nulla sanno delle nostre istanze territoriali, abbiamo invece bisogno di nuovi volti e uomini liberi che – conclude la nota – affrontino le problematiche cittadine senza interessi di spartizione di assessorati o altro.”

(Il Faro on line)