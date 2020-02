L’Esercito Italiano in classe all’Istituto “Via Copernico” di Pomezia

Pomezia – Giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 10,45 alle ore 11,35, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Via Copernico” di Pomezia, si svolgerà un incontro con alcuni rappresentanti dell’Esercito Italiano, nell’ ambito dell’attività di promozione e reclutamento che i militari stanno proponendo nelle diverse sedi scolastiche del Paese.

L’esercito Italiano in accordo con il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) organizza infatti delle conferenze scolastiche, tenute da personale militare debitamente specializzato/formato, per informare gli studenti riguardo le opportunità e gli sbocchi professionali, con particolare riferimento ai concorsi per l’accesso alle varie categorie (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati).

A partecipare saranno le classi quinte del “Via Copernico”, che avranno l’opportunità di ascoltare le indicazioni che fornirà il personale dell’Ufficio Comunicazione del Comando Militare della Capitale.

Un’occasione interessante per entrare nel mondo della vita militare e per conoscere, in modo diretto e approfondito, l’ambiente in questione e le diverse attività svolte dai vari reparti dell’ Esercito. All’evento sarà presente anche il Colonnello Mario Neri, responsabile della Comunicazione del Comando Militare della Capitale.

