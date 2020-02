Nuoto paralimpico, 29 slot per Tokyo 2020: conquista storica

Roma – Assegnati gli slot per la disciplina del nuoto paralimpico: sono 29 quelli di cui disporrà la nazionale azzurra a Tokyo 2020. Una conquista storica per l’Italia che vede assegnati il triplo degli slots ottenuti a Londra 2012.

“Un eccezionale risultato, a mia memoria il migliore di sempre; basti pensare che ai Giochi di Londra nel 2012, ne avevamo 11 di slots, nel 2016 a Rio quasi il doppio ed ora il triplo… sono davvero senza parole”. Ha commentato il presidente della FINP Roberto Valori che prosegue: “Vorrei ringraziare tutti gli atleti, lo staff tecnico nazionale, le società, la Giunta Cip ed il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli”.

Primo appuntamento per staccare un biglietto per Tokyo le World Series di Lignano Sabbiadoro, evento in programma dal 27 febbraio al 1 marzo.

(Il Faro on line)(fonte@ComitatoItalianoParalimpico)

(foto@AugustoBizzi)