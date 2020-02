Pomezia, muore mentre è al volante sulla via Pontina: traffico paralizzato

Pomezia – Sulla strada statale 148 “Via Pontina” il traffico è fortemente rallentato, all’altezza di Castel Romano al km 23,700.

Un’ auto, in transito in direzione Roma, si e fermata in corsia di marcia a seguito del decesso del conducente colpito da un malore.

Non sono coinvolti altri veicoli e al momento si registrano code da Pomezia. Sul posto il personale Anas ed i Carabinieri di Pomezia al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

(Il Faro online)