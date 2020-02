Presso il ristorante carne la convenienza e la freschezza sono di casa, portando a tavola tutte le specialità di carne che preferisci: antipasti e secondi con o senza verdure e un’ampia scelta di vini di accompagnamento, con il privilegio riservato alla grande fornitura di vini e bevande del nostro locale. Dal ristorante carne sarà semplice scegliere tra menu fisso e l’ordine alla carta, secondo i consigli dello staff e secondo la freschezza del prodotto richiesto: prova il nostro menu del giorno e della settimana, per scegliere sempre la nostra migliore selezioni di carne, da quelle bianche a quelle rosse, tutte sicura origine e provenienza. Presso le nostre cucine abbiamo raccolto un gruppo di cuochi e di camerieri di alta esperienza e gusto, con i quali abbiamo pensato alla perfetta combinazione di cucina, atmosfera e servizio, che non mancherà di stupirti. Con il ristorante carne il buon gusto è di casa, e puoi scoprirlo in tutte le sue forme e i suoi sapori: noi sapremo indirizzarti verso la miglior scelta, non disdegnando il fattore stagione e le tue richieste iniziali.

Il menù del Ristorante Carne

Prenota presso il nostro ristorante carne e riserva per te uno spazio unico, per assaggiare le nostre specialità di carne e tutte le declinazioni del mangiare più vicino alla terra e alle montagne. Con la nostra cucina di altissimo livello è semplicissimo addentrarsi in un mondo di aromi e di sapori senza tempo, secondo le regole culinarie della tradizione e secondo i più alti standard di igiene approvati dal consorzio dei ristoratori italiani. È tutto qui, e ti basta metterti in contatto con noi o passarci a trovare per scoprire in prima persona cosa può offrirti il ristorante carne: noi ti aspettiamo, pronti a farti conoscere un mondo di sapori unico e tipicamente italiano. Se sei appassionato di carne ma è diventato sempre più difficile trovare un ristorante capace di incontrare il tuo gusto in fatto di bistecche ed arrosti, sei finalmente arrivato nel posto giusto. Con il ristorante carne o scopri la qualità e la freschezza della carne cucinata a regola d’arte, proprio secondo le ricette della tradizione e le novità dell’alta cucina.

Alta cucina e prezzo contenuto presso il Ristorante Carne

Se stai cercando un ristorante carne scopri la qualità e la freschezza della cucina del nostro locale. . Prepariamo ogni piatto- sia esso un primo, un secondo di carne a regola d’arte, proprio secondo le ricette della tradizione e le novità dell’alta cucina. Nella nostra pizzeria la convenienza e la freschezza sono di casa, da momento che ci impegniamo a portare sempre in tavola i prodotti di stagione. Accompagnate al vostro piatto la bevanda che preferite scegliendo tra un’ampia possibilità di vini e di birre chiare e scure oppure uno dei nostri deliziosi vini. Nel nostro ristorante carne sarà possibile scegliere tra un menù fisso oppure si potrà decidere di ordinare alla carta, secondo i consigli dello chef e con il punto fisso della freschezza del prodotto richiesto. Prenota subito e vieni anche tu a provare le nostre proposte del giorno e della settimana, per scegliere la nostra carne consigliata, direttamente dalla pentola.

Per Maggiori info visita il nostro sito web https://www.ristorantecarne.milano.it/