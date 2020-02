Tiziano Ferro a Latina per girare un documentario sulla sua carriera

Latina – E’ appena tornato dal Festival di Sanremo dove ha affiancato Amadeus nella conduzione e dove ha cantato i suoi successi canori più importanti. Tiziano Ferro si è anche esibito insieme a Massimo Ranieri in “Perdere l’Amore”.

Un’edizione da record per la Rai, la manifestazione della canzone italiana targata 2020. Si è commosso Tiziano cantando “Almeno tu nell’universo” di Mia Martina e donando il cuore agli spettatori. In questi giorni la sua gioia non finisce. Anzi prosegue. Si trova a casa sua. Nella sua città di origine. Latina lo ospita e lo culla in queste ore. I fan sono in delirio e sperano di vederlo percorrere vie e luoghi. Si trova nella cittadina laziale per girare un documentario sulla sua vita artistica, che questa estate sarà diffuso su Amazon Prime.

Un figlio di Latina Tiziano Ferro, che da qualche tempo si è trasferito a Los Angeles per lavoro, dove vive con suo marito Victor, sposato a Sabaudia. Ha incontrato amici, famiglia. Riassapora aria di casa. Quell’aria che l’ha visto crescere e diventare cantante. Dalle notizie che si diffondono in rete, sembra essere stato visto da alcuni ammiratori proprio nel centro della città pontina e chi non ha potuto avere questa fortuna, lo cerca e spera di posare con lui in foto e sorrisi.

Una delle location, in cui Ferro sta narrando la sua storia, è lo Stadio Francioni. Un luogo importante per il cantante che fece un concerto nell’impianto che vede protagonista il Latina Calcio in Serie D tutte le domeniche. E sciarpa in mano, con un sorriso felice e soddisfatto, Tiziano sfodera il suo tifo nerazzurro e la società lo mostra orgogliosa, sulla pagina ufficiale Facebook: “Anche lo stadio Francioni la patria del Latina Calcio 1932 è stato uno dei set del documentario sulla vita artistica di Tiziano Ferro che ripercorre anche i concerti che lo hanno visto protagonista nella sua città all’inizio della carriera. L’ultimo concerto a Latina proprio allo Stadio Francioni nel 2007 ed un regalo alla città di Latina ed ai colori nerazzurri al termine delle riprese”.

L’omaggio di Tiziano per la sua città e per la squadra del cuore. E’ partito dal Francioni allora il cantante italiano che oggi è una delle star mondiali più importanti della musica leggera.

(Il Faro on line)