Tpl a Latina: il Comune incontra studenti e gestori del servizio

Latina – “Sono molto soddisfatta di come è andato l’incontro con i rappresentanti di istituto delle scuole superiori: i ragazzi, in maniera seria e responsabile si sono fatti carico delle istanze dei loro colleghi pendolari. È stato un momento di confronto importante, che proseguirà anche con altri incontri nei prossimi mesi, per cercare tutti insieme di arrivare ad un miglioramento del servizio Tpl, sempre più efficiente per i cittadini ed in particolare per gli studenti che rappresentano la fascia principale di utilizzatori del servizio”.

A parlare è Valeria Campagna, consigliera comunale di Latina Bene Comune e presidente della commissione Politiche Giovanili, che insieme agli studenti era presente in Comune a Latina all’incontro con Csc, il gestore del servizio Tpl del capoluogo pontino.

“I rappresentanti degli studenti ci hanno illustrato il documento che hanno elaborato, dopo aver consultato gli studenti pendolari di tutte le scuole superiori della città.

Fra le richieste più sentite – spiega Campagna – ci sono quella di avere un’app per la bigliettazione elettronica e corse serali nel weekend per la via dei pub, per il mare, per Latina scalo e per Q4/Q5. Il contributo apportato dagli studenti è fondamentale in questa fase, per consentirci di ridefinire il servizio in maniera complessiva e allo stesso tempo di soddisfare le loro esigenze”.

A commentare è anche il presidente della consulta provinciale degli studenti: “Mediato dall’amministrazione comunale, l’incontro si è rivelato una grande occasione di confronto e dialogo, con l’obiettivo comune di rendere il trasporto pubblico locale più a misura di studente.

Crediamo sia anche questo necessario per rendere davvero accessibile il diritto allo studio per tutti e ribadiamo l’importanza e la necessità di spazi di dialogo continui tra la politica, il mondo dei giovani e della scuola”.